Опубликовано видео задержания стрелка в казанской школе

Момент задержания одного из подростков, напавших на школу в Казани, сняли на видео. Кадры были сделаны из окна здания напротив.

На записи можно видеть, как молодой человек лежит на асфальте, лицом в пол. Сотрудник полиции надевает ему на руки наручники и уводит.

Задержание юноши официально подтвердили в МВД Татарстана. По предварительным данным, задержанного зовут Ильназ. Ему 19 лет. С места бойни, которую он устроил с еще одним стрелком, его доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление.

По последним данным, число жертв стрельбы в школе достигло девяти. Еще 12 человек были госпитализированы. Возраст погибших и раненых уточняется. На месте трагедии продолжают работать сотрудники полиции, экстренных служб. Психологи МЧС оказывают поддержку эвакуированным из здания детям.

Второй нападавший, по данным Mash, был ликвидирован в ходе спецоперации.