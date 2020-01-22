Опубликовано видео спасения людей с оторвавшейся от берега льдины

Около 200 человек были на льдине в тот момент, когда она откололась от берега на юге Сахалина. Спасателям уже удалось эвакуировать 98 рыбаков-любителей. Операцию по спасению людей засняли на видео.

На опубликованных кадрах видно как экстренные службы на красной надувной лодке подбираются к рыбакам на льдине.

«Спасатели перевели на берег 98 рыбаков. В настоящее время на льдине остаются еще около 90 человек», — приводит РИА «Новости» слова представителя центра кризисных ситуаций регионального главка МЧС.

Собеседник агентства также добавил, что на юге Сахалина сейчас ясно, солнечно и безветренно. Такая погода благоприятствует спасательной операции.

Рыбаки оказались вдали от берега днем 22 января. Льдина откололась рядом с мысом Свободный в заливе Мордвинова. По уточненной информации, отрезанными от берега оказались порядка 200 человек. Эвакуацией людей занимается 18 сотрудников МЧС, а также шесть автомобилей, четыре лодки и три снегохода. Кроме того, в районе работает судно на воздушной подушке «Хивус», а вертолет МЧС Ми-8 подготавливают к вылету в случае необходимости.