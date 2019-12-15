Опубликовано видео с затонувшим в Севастополе плавдоком

Плавучий док 1941 года постройки затонул вместе с подводной лодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя. В Сети появились кадры с плавдоком до инцидента.

Помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев ранее рассказал РИА «Новости», что ЧП произошло в ночь на 15 декабря. Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 позже всплыла.

Причиной затопления стало техническое состояние дока — он был в плохом состоянии и ремонту не подлежал. Его собирались демонтировать и утилизировать. Сейчас специалисты занимаются техническими работами и готовят док с подлодкой к буксировке к месту, где их разберут.