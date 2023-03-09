Происшествия 09 марта 2023, 10:01 Опубликовано видео с Птахой в ДНР, где он попал под обстрел «Известия» опубликовали видео с попавшим под обстрел рэпером Птахой Соцсети

Читать 360tv в

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) снял видео в Донецкой Народной Республике (ДНР), на котором можно услышать звуки выстрелов. Кадры показала газета видео «Известия». Сам исполнитель позже попал под обстрел украинских сил.

Реклама

Нуриева в ролике можно увидеть в каске и бронежилете, позади него слышны выстрелы.

Вечером 8 марта стало известно, что Птаха вместе с рэпером 3022/Андрей попали под обстрел в ДНР. Данную информацию подтвердила PR-директор артиста Марина Евстифеева. По ее словам, после случившегося музыкант перестал выходить на связь. Где он находится сейчас, неизвестно.

Евстифеева добавила, что рэпер собирался дать благотворительный концерт для участников спецоперации. Также газета «Известия» в своем Telegram-канале опубликовала еще одно видео с Птахой, снятое днем 8 марта. На нем он говорит, что они «тут подзастряли».