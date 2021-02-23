Опубликовано видео с места взрыва газопровода в Оренбуржье

В Сети появилось первое видео с кадрами взрыва на федеральном магистральном газопровода «Союз» в Оренбургской области. Ролик опубликовало РИА «Новости».

Авария во вторник утром произошла на 108-м километре газопровода «Союз», расположенного в нескольких километрах от села Мухраново в Илекском районе. Причиной взрыва стала утечка газа, произошло возгорание. В результате аварии временно приостановили транзит в Казахстан, однако вскоре утечка была ликвидирована, газ пустили по резервной схеме.

На кадрах показано, как из поврежденного трубопровода вырываются языки пламени.

В Минэнерго России ранее сообщили, что проблем с обеспечением потребителей после аварии на газопроводе нет. Поставки осуществляются через Ужгородский коридор со стороны Югорска, а для транзита через территорию Казахстана увеличили прокачку через ГИС «Домбаровская».

В районе прорыва трубопровода ввели режим ЧС. Аварийные работы по устранению последствий аварии завершатся в течение ближайших часов.