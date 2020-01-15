Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Уфе

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Уфе, где пострадали три человека. По последним данным, людей под завалами больше нет, эвакуировали более 30 человек.

Информация о хлопке газа в жилом доме на Пекинской улице поступила к спасателям около 04:55 по московскому времени 15 января. В результате взрыва частично обрушился потолок внутри двухэтажного дома.

«В результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались более 30 человек», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по республике.

По данным МЧС, пострадали три человека, один из них ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу.

В ликвидации последствий взрыва задействованы 70 человек и 17 единиц техники. ЧП контролирует главное управление МЧС по Башкирии, на месте происшествия работает оперативный штаб.