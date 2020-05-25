Опубликовано видео с места взрыва газа в Казани

Газ взорвался в одной из квартир жилой пятиэтажки в Казани. В распоряжение «360» попало видео с места ЧП.

На кадрах видно раскуроченный взрывом балкон на последнем этаже. Перед подъездом лежат осколки стекла и куски обшивки балкона. Жильцы подъезда вышли на улицу и собрались во дворе.

Ранее пресс-служба МЧС Татарстана сообщила, что утром 25 мая взорвался газ в одной из квартир дома на Волгоградской улице в Казани. Во время ЧП пострадала хозяйка квартиры, которую отвезли в больницу № 7. Женщина получила черепно-мозговую травму и ожоги. Точной информации о ее состоянии и причине взрыва пока нет.

Спасатели эвакуировали всех жильцов дома. Людей временно разместили в здании школы. Всего из дома вывели 52 человека, из них 10 детей. Жителям двух подъездов дома разрешили разойтись по домам. Состояние здания оценит специальная комиссия.