Опубликовано видео с места смертельной аварии под Красноярском

LADA Kalina врезалась в грузовик на трассе в Уярском районе Красноярского края. В аварии погибла семья из пяти человек. МВД опубликовало видео с места ДТП.

На кадрах видно, что от удара кабина грузовика практически не пострадала, тогда как LADA превратилась в груду металлолома.

Легковушка столкнулась с грузовиком в Красноярском крае. 5 человек погибли Подробнее

По предварительным данным, LADA выехала на встречную полосу, по которой двигался грузовик. В результате лобового столкновения погибли все пять человек, которые находились в салоне легковушки — двое взрослых и трое детей. Авария произошла на 935-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Для выяснения причин и обстоятельств ДТП назначили несколько экспертиз: судебно-медицинскую, трассологическую и автотехническую. Трассу в районе столкновения перекрыли. Объехать место аварии можно по дороге Уяр — Заозерный — Бородино.

Как рассказали сайту kp.ru в краевом главке полиции, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.