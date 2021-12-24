Опубликовано видео с места пожара в ковидной больнице в Астрахани

Обстоятельства и причины пожара в клинической инфекционной больнице в Астрахани, где погибли два человека, устанавливают спасатели и правоохранительные органы. «360» публикует видео с места происшествия.

Установлено, что очаг возгорания находился в реанимационном отделении больницы. На кадрах записи видно, что помещения на первом этаже здания пострадали от огня, повреждены стекла, стены почернели от дыма.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Сообщение о ЧП поступило с 09:07, в 09:21 сотрудники МЧС уже полностью ликвидировали пламя. Оно успело распространиться на 15 квадратных метров. Жертвами стали два человека. В СК сообщили, что ведут проверку по факту их гибели.

Причины будут установлены позже. По данным источника РИА «Новости», в больнице могли загореться приборы для доставки медицинского кислорода.