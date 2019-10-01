Опубликовано видео с места покушения на сотрудника СК в Москве

Рядом с проходной центрального аппарата СК в столице неизвестный напал с ножом на сотрудника ведомства. В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Ролик появился на YouTube. В нем женщина-очевидец случившегося рассказала, как произошло нападение.

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«Я поговорила с сотрудником. <…> Он сказал, мол, сейчас проконсультируюсь по телефону и начнет разговаривать со мной. <…> Минут через пять-шесть подошел какой-то мужчина. Я подумала, он его кулаком по спине стукнул, а оказывается — ножом. Вытащил нож и бросил в машину, а сам побежал вдоль улицы», — поделилась свидетельница нападения.

Нападавшего удалось задержать. С ним уже работают следователи. Раненого госпитализировали. По последним данным, врачи не смогли спасти ему жизнь. Он скончался в реанимации не приходя в сознание.