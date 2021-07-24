Опубликовано видео с места падения самолета под Хабаровском

Очевидцы сняли на видео место крушения легкомоторного самолета Sierra Р-2002 около села Калинка Хабаровского края. На кадрах видно, что фюзеляж самолета полностью разрушился. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Самолет упал около аэродрома в селе Калинка при взлете утром 24 июля. На его борту находились два человека. Пассажир умер на месте. Пилота отвезли в больницу с травмами. Позже в краевом минздраве сообщили, что получившая тяжелые повреждения женщина-пилот скончалась.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили о проверке исполнения законодательства по безопасности полетов. Следователи завели уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сейчас есть три версии произошедшего: ошибка пилота, неисправность техники и плохая погода.