Опубликовано видео с места гибели мэра Абакана

Глава столицы Хакасии, Абакана, Николай Булакин погиб в ДТП в Красноярском крае. Видео с места смертельной аварии оказалось в распоряжении «360».

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Подробнее

Булакин трагически погиб 14 октября в районе Минусинска (Красноярский край). На видео очевидцев показан искореженный автомобиль на обочине трассы.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина», — говорится в сообщении главы Хакасии Валентина Коновалова на сайте правительства региона.

Губернатор добавил, что Хакасия понесла невосполнимую утрату, и пожелал мужества родным и близким погибшего.

Булакин начал заниматься политической и общественной деятельностью в 1989 году. Должность мэра Абакана он занял в 1995 году. После этого он переизбирался на пост главы города пять раз. Последний раз — в сентябре 2018 года.