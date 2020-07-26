Опубликовано видео с места, где нашли тело пропавшего мальчика в Крыму. Его искали три дня

На кадрах видно, что сотрудники ведомства изучают выгребную яму во дворе дома, куда провалился ребенок.

«В настоящее время тело мальчика обнаружено в выгребной яме возле дома без признаков насильственной смерти. В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии», — рассказали в пресс-службе республиканской управы СК.

Мальчик пропал в пятницу, 24 июля, когда играл на площадке во дворе дома в селе Строгановка в Симферопольском районе. Его искали около двух тысяч человек: спасатели, сотрудники Росгвардии, военные и волонтеры. Ребенка обнаружили мертвым в воскресенье, 26 июля. Ранее следователи возбудили уголовное дело. Информации о том, отчего точно погиб мальчик, пока нет.