Опубликовано видео с места аварии белорусского автобуса в Псковской области

Появилось видео с места аварии с пассажирским автобусом в Псковской области. По последним данным, там пострадали 24 человека.

Видео опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах виден лежащий на боку автобус, внутри него разбросаны вещи.

Авария произошла в ночь на 30 декабря на 269-м километре дороги «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь», неподалеку от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Всего в автобусе находились 50 человек, все они являются гражданами Белоруссии. В результате аварии, по последним данным, пострадали 24 человека, девять, включая двух детей, оставили в областной клинической больнице.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа СК. Проводится проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.