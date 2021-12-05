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    05 декабря 2021, 10:25

    Опубликовано видео полета обледеневшего в небе самолета S7

    Пассажир обледеневшего самолета S7 опубликовал видео и вступился за экипаж

    Михаил Закурдаев

    Опубликовано видео полета S7 Airbus, который направлялся из Магадана в Новосибирск и вынужден был сесть в Иркутске из-за обледенения.

    Пользователь Instagram вступился в комментарии к видео за команду лайнера.

    «Люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас», — написал он.

    Он также выразил надежду, что самолет приведут в норму и он еще не раз будет использован по назначению.

    Авиакомпания S7, впрочем, настроена не столь радушно. Экипаж самолета отстранен от полетов на время разбирательства. Представители компании не исключили, что причина обледенения состоит в неправильной обработке лайнера в магаданском аэропорту.