Опубликовано видео полета обледеневшего в небе самолета S7

Опубликовано видео полета S7 Airbus, который направлялся из Магадана в Новосибирск и вынужден был сесть в Иркутске из-за обледенения.

Пользователь Instagram вступился в комментарии к видео за команду лайнера.

«Люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас», — написал он.

Он также выразил надежду, что самолет приведут в норму и он еще не раз будет использован по назначению.

Авиакомпания S7, впрочем, настроена не столь радушно. Экипаж самолета отстранен от полетов на время разбирательства. Представители компании не исключили, что причина обледенения состоит в неправильной обработке лайнера в магаданском аэропорту.