Опубликовано видео момента аварии с автобусом под Рязанью, где погибли 4 человека

На кадрах видно, как автобус на полной скорости мчится по дороге, а потом съезжает с трассы и переворачивается. Слышны крики людей.

Рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Волгоград, перевернулся на трассе Р22 под Рязанью в 03:00 25 декабря. Жертвами аварии стали четверо, 13 человек получили травмы. Несколько пострадавших находятся в реанимации, написал RT. Среди них есть дети: десятилетний мальчик и 17-летняя девушка. Личности погибших сейчас устанавливаются.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем. На место происшествия выехали глава Минздрава региона Андрей Прилуцкий и вице-губернатор Игорь Греков. Прокуратура начала проверку, МЧС открыло горячую линию.