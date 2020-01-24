Опубликовано видео горевших магазинов в подмосковном Быкове

Рано утром огонь охватил торговые ряды в подмосковном поселке Быково. Открытый огонь уже потушили, но работы продолжаются. «360» публикует видео с места событий.

Все случилось на улице Праволинейная. Там находится ряд одноэтажных строений. Пожар охватил 450 квадратных метров. На место выехали 39 спасателей. Они смогли потушить открытый огонь в 07:17. Об этом написал ТАСС со ссылкой пресс-службу МЧС.

Сгорели крыши некоторых построек, испорчена часть внутренних помещений. Пока никакой информации о пострадавших и погибших нет. Что стало причиной пожара, неизвестно.