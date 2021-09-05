Опубликовано видео буксировки затонувшего Ми-8 к берегу Курильского озера

Видео буксировки фюзеляжа вертолета Ми-8 к берегу Курильского озера появилось в Сети. Воздушное судно находилось в 70 метрах от берега.

Кадры опубликовал Life. Операцию провели сотрудники МЧС и военные. Для обеспечения экологической безопасности они установили боновые заграждения.

На берег Ми-8 подняли с помощью полиспаста и тяжелой техники, уточнил телеканал. Теперь его могут транспортировать в Петропавловск-Камчатский.

Вертолет находился на глубине 110 метров. Лопасти были обломаны, а фюзеляж сильно поврежден.

Крушение Ми-8 произошло 12 августа. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться из вертолета через дыру, которая образовалась после удара вертолета о поверхность воды. После этого они выплыли с девятиметровой глубины. Жертвами стали восемь человек, их тела смогли поднять на берег 18 августа.

По данному факту возбудили уголовное дело. Специалисты продолжают устанавливать причину авиакатастрофы.