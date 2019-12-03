Опубликовано новое видео с места обрушения моста в Оренбурге

Следственный комитет обнародовал видео с места обрушения моста в Оренбурге. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Сообщение об обрушении путепровода поступило в следственный отдел СК РФ в Оренбурге 2 декабря, в 19:30. Мост обрушился около дома № 299 по Терешковской улице на выезде из города. Произошло «полное обрушение крайнего западного перекрытия с колонной, частичное обрушение с опрокидыванием второй и третьей секций с сохранением колонны, полное обрушение четвертого перекрытия с сохранением колонны». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Из-за этого находившиеся в тот момент на виадуке Lada Priora и грузовик Mercedes с полуприцепом получили механические повреждения. Медики диагностировали у двух водителей травмы различной степени тяжести.

«Следствием установлено, что на рассматриваемом участке путепровода на 19+962 километре автомобильной дороги „Обход города Оренбурга“ производился ремонт. Заказчик и подрядчик работ установлены», — отметили в региональном СК РФ.

По данным СК, грузовик перевозил щебень. При этом общий вес большегруза значительно превышал допустимую нагрузку на путепровод. Сейчас специалисты дополнительно осматривают место происшествия. В ходе следственных работ грузовой автомобиль с полуприцепом, а также находившийся в нем груз должны взвесить.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба». Расследование дела продолжается.