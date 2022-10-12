Опубликовано фото рентгена грузовика со взрывчаткой перед терактом на Крымскому мосту | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 10:27 Поделиться Telegram

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Viber Опубликовано фото рентгена грузовика со взрывчаткой перед терактом на Крымскому мосту ФСБ показала фото рентгена грузовика со взрывчаткой перед терактом на Крымском мосту

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Появилось фото рентгена грузовика с взрывчаткой перед терактом на Крымском мосту утром 8 октября. Снимок опубликовала Федеральная служба безопасности. Также ведомство обнародовало видео досмотра фуры перед тем, как она въехала на мост.

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Внутри грузовика были паллеты, груженные рулонами с пленкой, в них было закамуфлировано взрывное устройство, уточнили в ФСБ. Организатором теракта был руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, его сотрудники и агентура.

фото: ФСБ

Изначально паллеты с пленкой отправили из морского порта Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию, а затем — в Ереван. Из Армении его доставили на оптовый склад в Армавире. Это была последняя точка, откуда 7 октября фура под управлением Махира Юсубова выехала в Симферополь. Утром 8 октября он въехал на Крымский мост, где грузовик подорвали.

фото: ФСБ фото: ФСБ фото: ФСБ

В ФСБ уточнили, что на сегодня в рамках дела о теракте задержали пять россиян, трех граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления. Расследование теракта продолжается.

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