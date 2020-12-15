Опубликован список погибших при пожаре в башкирском доме престарелых

Уточняется, что из 15 человек, находившихся в учреждении, спастись удалось только четырем. В списке жертв пожара указаны имена и фамилии погибших, а также их возраст.

В настоящий момент на месте происшествия продолжаются следственные работы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Возгорание в доме престарелых в деревне Ишбулдино произошло в ночь на вторник, 15 декабря. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. В местной администрации сообщили о нарушениях в учреждении. Уточняется, что частный дом должен был оказывать социальные услуги без круглосуточного проживания пожилых людей.