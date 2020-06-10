Опубликован момент ДТП с вылетевшим на тротуар полицейским в Воронеже

Воронежский полицейский на личном авто не справился с управлением при повороте из дальнего ряда и на скорости врезался в людей на тротуаре. Один человек погиб. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

На кадрах видно, как водитель пытался повернуть направо из крайнего левого ряда трехполосной дороги. Он ехал на большой скорости и ушел в занос. Машина задела дерево и влетела в группу людей.

ДТП произошло вечером 9 июня на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской в Воронеже. За рулем ушедшей в дрифт иномарки находился 24-летний участковый. Полицейский в момент аварии не был при исполнении. В результате аварии погиб 41-летний мужчина. Две женщины получили тяжелые травмы.

Полиция назначила служебную проверку. На это время участкового и исполняющего обязанности начальника отдела полиции отстранили от службы. Если вину водителя докажут, его уволят из органов и накажут по закону.