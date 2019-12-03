Опрокинувшийся под Белгородом автобус попал на видео

Пассажирский автобус улетел в кювет под Белгородом. Все живы Подробнее

По данным издания, в результате аварии травмы получили пять человек, в том числе один ребенок. Состояние одной из пассажирок оценивается как тяжелое — женщина повредила позвоночник. По предварительной информации, на момент ДТП в салоне автобуса находилось от 15 до 30 человек. Никто из них не погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.