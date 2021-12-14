Опрокинувшийся на железнодорожном переезде КамАЗ парализовал движение в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону КамАЗ перевернулся из-за выдвигающегося заградительного барьера перед проходом поезда. Движение через переезд было остановлено. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Авария произошла на переезде на улице Нансена. Как утверждают очевидцы, водитель КамАЗа хотел проскочить перед поездом, но машина въехала на поднимающийся барьер и перевернулась. Столкновения с поездом не произошло, но автомобильное движение застопорилось с обеих сторон.