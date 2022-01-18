Опрокинувшийся грузовик с песком спровоцировал пробку на КАД в Петербурге

На внутренней стороне КАД перед Большим Обуховским мостом образовалось многокилометровая пробка. Причиной тому стал опрокинувшийся прицеп грузовика с песком, написала группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, тягач Scania встал посреди дороги и занял два левых ряда. Кроме того, движению мешает песок, который выспался из прицепа грузовика, сообщили «Невские новости».

Как рассказали водители, которые в этот момент оказались на трассе, пробка длится уже около 40 минут.