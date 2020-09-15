Убившую мужа при самообороне женщину оправдали в Саратове

Саратовский областной суд оправдал местную жительницу, которой до этого назначили 7,5 лет колонии за убийство супруга, напавшего на нее с ножом.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что судебная коллегия пришла к выводу, что указанный вред был причинен женщиной в состоянии необходимой обороны. Ее оправдали за отсутствием в деянии состава преступления, уточнило РИА «Новости».

Из материалов суда следует, что супруг женщины болел раком, но не лечился. Мужчина много курил и выпивал. В день происшествия он снова пришел домой пьяный. Мужчина вел себя агрессивно, а когда его жена сказала, что хочет уйти ночевать к матери, завязался скандал. Мужчина не хотел отпускать свою жену из дома, он заслонил дверь, толкал женщину и избивал ее.

После этого она вернулась к домашним делам, несмотря на это мужчина продолжал вести себя агрессивно. На просьбу женщины оставить ее в покое, он схватил нож и стал угрожать ей расправой, размахивая и прикасаясь ножом к груди и горлу женщины. В этот момент подсудимая двумя руками вырвала нож у мужа и им же его ударила. После этого мужчина ушел в зал, его жена вместе с детьми спряталась в одной из комнат. Утром она обнаружила своего мужа мертвым, женщина сама вызвала полицейских.

В июне она была приговорена к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужу, повлекшем по неосторожности его смерть. Но апелляционная инстанция установила, что женщина выхватила нож из рук супруга во время конфликта, обороняясь от угрожавшего убийством пьяного мужа.

Ранее стало известно, что в Саратове на 15-летнюю школьницу пали подозрения в убийстве собственной матери. Девушка заявила, что действовала в целях самообороны. По ее словам, 40-летняя женщина была пьяна. Тем не менее следствие не нашло никаких подтверждение данной версии.