Машина въехала в толпу празднующих победу оппозиции в Черногории

Легковой автомобиль въехал в толпу прохожих, отмечавших победу оппозиции в Черногории. Несколько человек пострадали, один получил серьезные ранения.

Инцидент произошел в городе Никшич, сообщила государственная телерадиокомпания RTCG.

По словам очевидцев, водитель намеренно въехал в группу людей, праздновавших победу на площади. Пострадавшим оказывают помощь.

По данным издания Vijesti, машина марки BMW наехала на пешеходов вблизи автовокзала. После аварии собравшиеся напали на водителя, «полиция предотвратила дальнейшие столкновения».

Медики сообщили о госпитализации трех человек, их жизни вне опасности. Еще несколько пострадавших получили легкие травмы, их отпустили домой.

Ранее лидеры оппозиции призывали своих сторонников отпраздновать победу в кругу семьи и не выходить на улицы, чтобы избежать столкновений. К этому же призывала православная церковь.

После воскресных парламентских выборов в оппозиционном блоке «За будущее Черногории» заявили о готовности образовать коалицию с силами «Мир — наша нация» и «Черное на белое» для создания в стране «экспертного правительства». По данным экзит-полов, эти три партии набирают 41 из 81 места в парламенте, достаточных для формирования правительства.

Президент страны Мило Джуканович не признал поражение своей коалиции «Решительно за Черногорию!».