Рейс Улан-Удэ Москва «заминировал» опоздавший пассажир

Рейс Улан-Удэ — Москва совершил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Мужчину, который заявил о якобы заложенной бомбе задержали. Им оказался опоздавший на рейс пассажир.

«При содействии авиакомпании звонивший был вычислен и задержан правоохранительными органами Бурятии. Им оказался опоздавший на рейс пассажир», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы авиакомпании Smartavia.

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Ранее сообщалось, что 19 октября в 08:20 по Москве на номер 112 в Улан-Удэ поступил анонимный звонок о бомбе, заложенной в самолет авиакомпании Smartavia. Рейс вылетел в 07:30 из Улан-Удэ в Москву.

После сеанса связи с экстренными службами командир воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту — им оказалась воздушная гавань Красноярска.

Послы выработки топлива лайнер успешно приземлился. На борту самолета находился 141 пассажир.