06 апреля 2024, 22:07
Оповещение об эвакуации в Оренбургской области попало на видео
Появилось видео оповещения об эвакуации в Оренбургской области
Предупреждения владельцев участков садовых товариществ в Оренбургской области об эвакуации сняли на видео. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении «360».
Местная жительница Анна Рахметова запечатлела мощный водяной поток. Слышны звуки сирены. Представитель спасательной службы через громкоговоритель оповестил жителей СНТ «Тополя» и «Колосс» и «Восход» об опасности и призвал их срочно покинуть свои домовладения.
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«Начинается подъем воды», — предупредил он.
Ранее глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников заявил, что после прорыва дамбы в Орске еще не всем жителям удалось эвакуироваться. Ближе к ночи ожидается новый приток заявок.
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