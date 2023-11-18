Происшествия 18 ноября 2023, 08:30 Оползни заблокировали дорогу Невельск — Холмск на Сахалине Сход грязевых масс произошел на автодороге на юге Сахалина Скриншот с видео / Соцсети

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Циклон в Приморье спровоцировал сход грязевых масс на юге Сахалине. Об этом РИА «Новости» заявил начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.

Оползень сошел на дороге Невельск — Холмск из-за обильных дождей на юге острова.

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«Движение на участке временно ограничено, специалисты расчищают трассу от оползней», — отметил Семин.

В Владивостоке из-за циклона власти ввели режим повышенной готовности до 19 ноября. В вечернее время в регионе синоптики прогнозируют метель и дождь со снегом. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за возможного гололеда, скользких дорог и плохой видимости.

Ранее высокий риск оползней зафиксировали на юго-западе Японии. В регионе из-за проливных дождей реки вышли из берегов, спровоцировав сход селей в горных районах страны. Экстренные службы рекомендовали эвакуироваться тысячам жителей страны. Больше всего от осадков пострадали районы префектур Нагасаки и Сага.