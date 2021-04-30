Оползень в Сочи нарушил работу водопровода

Оползень, сошедший в Сочи, может повлиять на работоспособность водопровода в регионе. Часть микрорайонов останутся без водоснабжения, сообщил ТАСС со ссылкой на городской «Водоканал».

«Анализ ситуации подтвердил — развитие оползневого процесса приведет к разрушению водовода, что повлечет прекращение водоснабжения в микрорайоны: „Совхоз Приморский“, „Звездочка“ и улицы Сухумское шоссе», — заявили в пресс-службе.

Также там прибавили, что в круглосуточном режиме на месте работают специалисты, устраняя прорывы, чтобы люди могли сделать пресные запасы. Помимо этого, в этих районах осуществляется подвоз воды, добавили в «Газета.ru».