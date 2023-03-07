07 марта 2023, 17:53
Оползень в Индонезии унес жизни 11 человек
В Индонезии 11 человек погибли и порядка 50 пропали без вести из-за проливных дождей и схода оползней. Об этом сообщил RT со ссылкой на AFP.
Как отметили в национальном управлении по противодействию стихийным бедствиям, происшествия зафиксировали на островах Риау.
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РИА «Новости» передало слова представителя управления Абдулы Мухари о том, что для прибытия к месту происшествия ведомству пришлось задействовать вертолет.
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