19 октября 2021, 12:31
Оползень убил шесть человек в Индии
Шесть человек стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями в Индии
Обильные осадки вызвали оползни на севере Индии. Погибли шесть человек, сообщило ИА Nation News.
Катастрофа произошла в курортном городе Найнитал в предгорьях Гималаев. Город оказался отрезан оползнем от внешнего мира, движение на горных дорогах остановлено. Спасатели эвакуируют людей.
Из шести погибших трое были гражданами Непала, трое — местными жителями. Они оказались под завалами разрушенного оползнем дома.