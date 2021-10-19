Оползень убил шесть человек в Индии

Обильные осадки вызвали оползни на севере Индии. Погибли шесть человек, сообщило ИА Nation News.

Катастрофа произошла в курортном городе Найнитал в предгорьях Гималаев. Город оказался отрезан оползнем от внешнего мира, движение на горных дорогах остановлено. Спасатели эвакуируют людей.

Из шести погибших трое были гражданами Непала, трое — местными жителями. Они оказались под завалами разрушенного оползнем дома.