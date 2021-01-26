Оползень сошел на окраине села Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. В результате обрушились несколько зданий, еще несколько оказались под угрозой.

Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что получили сообщение в 14:15 по московскому времени от ЕДДС Карабудахкентского района. В Единой диспетчерской службе уточнили, что оползеневый процесс начался на окраине села — рона разрыва составила около 150 метров, а площадь — 0,6 гектара.

«Пострадало одно двухэтажное здание фермерского хозяйства размерами 50×10,5 метра и высотой пять метров и одно здание кормового цеха, размерами пять на семь метров, в котором расположена одна жилая комната», — сказано в сообщении МЧС.

Там уточнили, что существует угроза обрушения для двух частных жилых домов. В общей сложности в них проживают шесть человек — их уже расселили по родственникам. Чтобы оценить масштабы случившегося на месте работают более 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом от МЧС Дагестана.