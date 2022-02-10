Оползень сошел рядом с многоквартирным домом и завалил вход в него в Сочи

Оползень сошел рядом с многоквартирным семиэтажным домом и завалил вход в него в Сочи. По имеющимся данным, никто не пострадал, сказали в администрации города.

«В Сочи после обильных осадков произошел оползень рядом с семиэтажным домом, грязью завалило вход в подъезд. Предварительно, никто не пострадал», — процитировал представителя администрации ТАСС.

Там же уточнили, что сход оползня произошел рядом с домом 194/16 на улице Пластунской. Сразу после случившегося к месту схода выехали специалисты МКУ «Служба спасения города Сочи» и сотрудники администрации Центрального района, где располагается здание.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что если кому-либо из жильцов понадобится временное жилье, то пункты размещения есть, спасатели готовы со всем помочь. Также ввели режим ЧС для того, чтобы устранить последствия максимально быстро.

Местное СМИ «Кубань 24» уточнило, что с места случившегося уже начали вывозить грунт, упавшее дерево распилили. Работы планируют закончить 10 февраля.