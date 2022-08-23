Селевой сход на проезжую часть дороги Магадан — Балаганное —Талон произошел в Магаданской области. Все случилось на 22-м километре трассы, около Магаданского перевала.

Движение по этому участку дороги ограничили для всех видов транспорта. Об этом написало ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Расчистка дороги уже идет, проезд в данный момент уже открыт. При этом работы по устранению последствий селевого схода продолжаются, к ним привлекли четыре единицы техники.

Пресс-служба пожарно-спасательного центра региона сообщила, что днем 24 августа в Магаданской области ожидаются обильные дожди. К тому же сильный северо-восточный ветер будет местами дуть в Сусуманском, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском городских округах региона. Порывы могут достигнуть 20 метров в секунду.