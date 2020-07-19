Оползень повредил крупнейшее в России захоронение жертв Холокоста

На территории объекта культурного наследия регионального значения обрушился склон между вторым и третьим пилоном. Потоки воды смыли травяной покров и грунт.

«Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону Дороги скорби, на посадки можжевельника», — говорится в сообщении.

Городские власти устраняют повреждения, нанесенные комплексу.

Мемориал — знаковое место не только для Ростова, но и для всей России, сказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

«Поэтому склон не просто будет приведен в порядок, мы примем все необходимые меры, чтобы подобного не повторялось», — отметила она.

Чтобы устранить повреждения, нужно будет расчистить осевший грунт. Для выравнивания поверхности склона потребуется не менее 20 кубометров дополнительного грунта. Поверхность склона укрепят геосеткой. Чтобы избежать подобных разрушений в дальнейшем, по кромке склона на протяжении 450 метров установят бордюрный камень и отведут воду.

По данным архивных источников, в августе 1942 года в Змиевской балке сторонники Гитлера убили более 27 тысяч мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий. В 1975-м на месте казни и захоронения появился мемориал «Памяти жертв фашизма».