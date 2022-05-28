Оползень перекрыл единственную дорогу в Териберку

Оползень сошел на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в Мурманской области. Эта дорога ведет в популярное у туристов старинное село Териберка на побережье Баренцева моря.

Оползень сошел на 23-м километре автоподъезда к Териберке, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС России по Мурманской области.

В ведомстве отметили, что проезд к селу был закрыт с 18:15 по московскому времени, сход оползня произошел в связи с обильным снеготаянием.

Позднее в ведомстве уточнили, что проезд по дороге открыли через два часа после его закрытия — в 20:15 по московскому времени.

В Териберке в период прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории поселения 18 мая ввели режим «повышенная готовность», сообщала тогда пресс-служба регионального МЧС. Выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря был ограничен.