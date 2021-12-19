Оползень оставил тысячу жителей Сочи без воды

Сошедший вследствие сильных осадков оползень в Сочи привел к повреждению водопровода, в результате около тысячи жителей города остались без воды. Об этом сообщили на сайте курортного водоканала.

Оползень повредил магистраль, которая обеспечивала водой примерно тысячу жителей Хостинского района.

«Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызывая локальное подтопление», — говорится в сообщении МУП «Водоканал» Сочи.

Перебои с водой на время работ по ликвидации прорыва могут испытывать жители ряда домов по улицам Кубанская, Яна Фабрициуса, Красная, Грибоедова, 20 ГСД, Ломоносовская, Карбышева, Бытха, Серафимовича, а также переулок Ряжский.

Перебои также возможны с подачей воды в социально важные учреждения в районе, о чем они были предупреждены.

«Просим население отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Специалисты делают все возможное, чтобы горожане быстрее вернулись к комфортным условиям в домах», — сообщили в МУП.

На место ЧП уже прибыла бригада специалистов, которые займутся устранением аварии. Для обеспечения жителей питьевой водой организуют движение автоцистерн по адресам, откуда будут поступать заявки от жителей.

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