Ополченца расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО
Донбасского ополченца, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт и под Дебальцево, Романа Джумаева убили в Мариуполе сразу после освобождения из СИЗО по решению суда под домашний арест, сообщил телеканал «Звезда».
Мужчину застрелили на пороге его дома утром 16 сентября. Очевидцы сообщили, что преступник позвонил в дверь квартиры, и когда Джумаев открыл ее, расстрелял его в упор. В ополченца выпустили восемь пуль. Он умер до того, как приехала скорая помощь.
В социальных сетях опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видно, как из подъезда врачи выводят мать и бабушку погибшего, женщины в слезах.
Украинская полиция подтвердила факт гибели 28-летнего ополченца. В нацполиции также сообщили, что мужчину убили в собственной квартире. На месте работают следователи, ведутся поиски убийцы.