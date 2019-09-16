Ополченца расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО

Мужчину застрелили на пороге его дома утром 16 сентября. Очевидцы сообщили, что преступник позвонил в дверь квартиры, и когда Джумаев открыл ее, расстрелял его в упор. В ополченца выпустили восемь пуль. Он умер до того, как приехала скорая помощь.

В социальных сетях опубликовали видео с места ЧП. На кадрах видно, как из подъезда врачи выводят мать и бабушку погибшего, женщины в слезах.

Украинская полиция подтвердила факт гибели 28-летнего ополченца. В нацполиции также сообщили, что мужчину убили в собственной квартире. На месте работают следователи, ведутся поиски убийцы.