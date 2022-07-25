«Опять его „духи настигли“». Устроивший резню пациент петербургской больницы оказался шизофреником и наркоманом

Пациент больницы в Колпино, напавший с ножом на других больных, не в первый раз вел себя неадекватно, рассказала «360» бывшая жена его двоюродного брата Ксения. По ее словам, Виктор не раз был судим, кроме того, у него подтвержденный диагноз «шизофрения» и он лечился в психбольнице.

Началось с того, что прошлой осенью мужчина выгнал всех из церкви в поселке Красный Бор, нырнул в купель и устроил там странный ритуал, стал якобы разговаривать с Богом.

«С этого момента мы уже били тревогу. То он был адекватный, то какие-то духи ему говорили на кого-то напасть, что-то сделать, кого-то убить. То моя собака ему что-то нашептала, то кошки с ним разговаривают», — рассказала Ксения.

Позже в поселке Металлострой, где жил на тот момент, Виктор напал на соседку. После того случая его, по словам Ксении, принудительно отправили в лечебницу, но потом выпустили, потому что он «хорошо себя вел».

«Почему другие должны страдать от него? Он был в наркотическом опьянении, и у него подтвердилась шизофрения. Был судим не один раз — за наркотики. Думаю, этого человека надо закрыть не в тюрьму, а в психушку, у него плохо с головой», — заявила Ксения и призналась, что от последних новостей — про происшествие в петербургской больнице — ее «аж потряхивает».

«Видимо, опять его „духи настигли“ и сказали кого-то зарезать. Кошмар просто. Уму непостижимо», — посетовала она.

Родственница вспомнила, что до истории с церковью Виктор работал в сфере ритуальных услуг, «помогал продавать». Она предположила, что это было его последнее на данный момент место работы.

Родители Виктора давно умерли, бабушка в доме престарелых. Мужчина живет один, отметила она.

«Есть родной брат, живет в Поповке, он пытался как-то помочь, вытянуть, но Виктор выбрал другой путь», — заметила Ксения.