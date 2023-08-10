Важное 10 августа 2023, 11:18 Оперштаб по работе с населением открыли в Сергиевом Посаде после взрыва Глава округа Акулов: в Сергиевом Посаде открыли оперштаб по работе с населением Автор фото: Дмитрий Зайчиков

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В Сергиевом Посаде после взрыва создали оперативный штаб по работе с населением. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского округа Московской области Дмитрий Акулов в интервью «России-24».

«Вчера был создан оперативный штаб по работе с населением, открыта горячая линия. <…> Мы с коллегами на связи, оперштаб работает, поэтому в целом работа выстроена», — информировал он.

В частности, при штабе прозвучало поручение управляющим компаниям обеспечить временное закрытие выбитых оконных рам.

По словам Акулова, в течение двух-трех часов после происшествия уже поступило около 100 сообщений о выбитых стеклах в домах. По предварительным данным, окна оказались разбиты не более чем в 70 многоэтажках. Такие повреждения обнаружили примерно в 230 квартирах. Восстановительные работы уже начались, процесс пытаются завершить оперативно, подчеркнул глава округа.

Взрыв на складе пиротехники произошел накануне. Сейчас известно о 71 пострадавшем.