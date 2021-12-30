Оперштаб по отлову собак организовали после смерти женщины в Якутске

Оперативный штаб по отлову собак создали после гибели женщины в Якутске. Всего организовали 15 команд, в состав которых вошли в том числе профессиональные кинологи.

«В Окружной Администрации города Якутска сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных животных на территории всего города», — сказано на сайте мэрии.

В 15 команд, как уточнили в администрации, вошли 30 ловцов в каждую. Таким образом, на задание вышли 171 человек и выехали 47 машин. Также к работе привлекли чиновников, кинологов от МВД и спасателей МЧС.

В пресс-центре мэрии отметили, что перед тем, как отправить людей на задание, с ними провели инструктаж, чтобы отлов животных происходил с соблюдением законов. Для того, чтобы держать жителей города в курсе обстановки, также сформировали круглосуточную диспетчерскую службу.

По данным сформированного штаба, в городе уже удалось поймать за один день (29 декабря) 35 животных.

Женщина погибла рядом с ипподромом в Якутии. Предположительно, ее загрызли напавшие на нее собаки. Заведи уголовное дело, точную причину смерти покажут экспертизы.