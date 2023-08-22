Происшествия 22 августа 2023, 06:11 Оперштаб ликвидации последствий падения БПЛА создали в Красногорске Глава администрации Волков: в Красногорске после падения БПЛА создан оперштаб Глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков / Telegram

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В Красногорске упал один из двух перехваченных ночью 22 августа беспилотников. Городская администрация создала штаб по ликвидации последствий ЧП, сообщил в своем Telegram-канале ее глава Дмитрий Волков.

«Создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия. Работают экстренные оперативные службы. Жителям окажем всю необходимую помощь», — объявил он.

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Военные засекли два дрона. Один упал в Часцах Одинцовского городского округа, второй — в Павшинской пойме Красногорска. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое внимание оперативных служб потребовалось во втором случае — ударная волна повредила окна многоквартирного дома и припаркованные машины. Никто не пострадал.

В интернете появилось видео взрыва БПЛА. Очевидцы рассказали, что крупный дрон упал на крышу дома, и жильцы выбежали наружу.