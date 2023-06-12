Происшествия 12 июня 2023, 20:51 Оперштаб Кубани сообщил об очередном взломе радиостанций Краснодарский оперштаб сообщил о хакерской атаке на радиостанции края Unsplash

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Радиостанции Краснодарского края снова взломали — в эфире прозвучали фейковые сообщения. Специалисты восстанавливают вещание, заявили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван», — написали в мессенджере оперштаба.

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В службе отметили, что целью хакерской атаки было запугивание жителей края. Сейчас специалисты занимаются восстановлением вещания.

На прошлой неделе хакерской атаке подверглись радиостанции в Сочи, Джубге, Темрюке и ряде других населенных пунктов. В эфире прозвучало фейковое сообщение. Власти региона призывают доверять только проверенным официальным источникам.

Трансляции некоторых кабельных телеканалов 4 июня взломали в Крыму. Сигнал оперативно отключили. Эфирное телевидение работало в обычном режиме, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.