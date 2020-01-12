Оперировавший после аварии Литвинову врач рассказал о ее состоянии

Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой после аварии пришлось зашивать подбородок.

«Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — передает его слова «Пятый канал».

По его словам, что завтра актриса должна прийти к нему на осмотр. Как выразился Кулиев, следует подождать сутки для того, чтобы сделать однозначные выводы о последствиях травмы.

Ранее сообщалось, что Ренату Литвинову сбил автомобиль на Тверском бульваре, недалеко от ресторана быстрого питания McDonald’s. По словам актрисы, она после пробежки собиралась в салон. По информации «Царьград», за рулем Mercedes находилась 28-летняя девушка.

Она не собиралась останавливаться, несмотря на то, что прекрасно видела пешехода. После водитель утверждала, что Литвинова якобы была пьяна, что не соответствовало действительности.

Как уточнило Ura.ru, сбившую Ренату Литвинову автомобилистку сотрудники ГИБДД оштрафовали на две тысячи рублей.