Эксклюзив 30 ноября 2023, 02:43 Операцию по спасению застрявшего кота в Москве отложили до утра МЧС: спасение застрявшего кота в Москве на улице Мусы Джалиля продолжат утром

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Спасение кота, застрявшего в стене жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве, отложили до утра. Об этом сообщили сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия.

По словам спасателей, для вызволения питомца потребуется специальная аппаратура и переговоры с электриками. В настоящий момент непонятно, где именно находится животное. Мяуканье слышно в районе дымовой шахты на уровне первого этажа, однако повсюду расположены вентиляционные отделы, по которым распространяется звук. Точно определить источник звука трудно без специальных средств.

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Также перед спасателями возникла другая проблема: предположительное местонахождение кота окружено проводами. В случае неправильного обращения с проводкой есть риск оставить жильцов дома без электроэнергии.

Ранее стало известно, что застрявший кот находится в ловушке уже около недели. Все это время животное громко мяукало, в последнее время голос питомца стал хриплым и прерывистым. Жильцы дома обратились в спасательную службу, однако сразу помочь не получилось — потребовалось разрешение управляющей компании дома.