Операция по спасению белого медведя с банкой в пасти началась на Таймыре. Онлайн

Ветеринарные специалисты прибыли в поселок Диксон на Таймыре для спасения белого медведя, в пасти которого застряла банка сгущенки. На поиски зверя отправился вертолет. «360» ведет прямую онлайн-трансляцию с освещением основных событий операции.

16:32 Банку извлекли после того, как медведя погрузили в сон при помощи седативного вещества.

16:29 Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли. «Вытащили банку из пасти белого мишки», — написала глава Росприроднадзора.

16:18 После освобождения белого медведя от консервной банки на него поставят маячок, пообещала замглавы Росприроднадзора Татьяна Кузнецова. Она добавила, что на вид животному около года. Но самец это или самка, пока не известно.

16:20 Местоположение медведя установили. Специалисты вышли из вертолета, чтобы дойти до хищника пешком и не напугать его громким звуком.

15:45 Медведь мог схватить банку от сгущенки на одной из помоек. Такое мнение высказал заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля Алексей Вайсман. Он пояснил, что дикие животные привыкают к еде людей и прекращают охотиться.

15:41 Ветеринары прибыли на место для проведения поисков.

13:55 На Таймыр для помощи медведю направились ветеринары и зоологи из Москвы. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что у животного в банке опух язык, поэтому ему требуется помощь.

«После того, как его обездвижат и вытащат банку из пасти, зверя осмотрят врачи. Он сунул язык внутрь банки, язык опух — и теперь медведь не может освободиться», — сообщила Радионова.

11:45 Глава городского поселения Николай Бурак заявил, что непогода помешала специалистам прибыть для поиска медведя.

11:43 Местные жители сообщили, что последним местом, где видели животное, оказалась взлетно-посадочная полоса местного аэродрома.

08:46 Белый медведь с застрявшей банкой сгущенки в пасти вышел к жителям поселка Диксон.