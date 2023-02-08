Происшествия 08 февраля 2023, 12:20 Операторы Системы-112 помогли спасти перенесшему второй инсульт мужчину в Ногинске

Читать 360tv в

Комплексное взаимодействие специалистов системы «112» спасло жизнь жителю Ногинска. Мужчина перенес второй инсульт, после чего его своевременно доставили в больницу.

О происшествии в службу сообщила жена пострадавшего. Пенсионерка рассказала, что ее супруг лежит неподвижно на полу и не может ответить на ее вопросы. Несколько лет назад он перенес инсульт.

Реклама

По симптомам оператор службы «112» определил, что у мужчины мог случиться повторный инсульт. Специалист вызвал на место медиков.

Реклама

Прибывшие работники скорой решили госпитализировать пациента. Однако медики не смогли донести его до машины, так как пострадавший был крепкого телосложения, его требовалось спустить с пятого этажа. При этом в здании не было лифта. Соседей, которые смогли бы помочь с этим, дома не оказалось.

Тогда оператор вызвал на место спасателей. В итоге пенсионера спустили и поместили в машину, после чего доставили в больницу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».