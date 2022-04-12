Оператор теплового пункта скончался на рабочем месте в Приморском крае

По данным федерации профсоюзов Приморского края, за неделю с 4 по 10 апреля в регионе на рабочих местах скончались три человека. Также один рабочий получил серьезные травмы во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает vostokmedia.com, первую смерть зафиксировали на Дальнегорском горно-обогатительном комбинате. 35-летний сотрудника предприятия нашли на собственном рабочем месте. Мужчина не подавал признаков жизни. Его госпитализировали в медучреждение, где он впоследствии и скончался. Погибший числился слесарем-ремонтником пятого разряда на комбинате.

30-летний машинист «Приморского ГОКа», расположенного в Красноармейском районе, получил несовместимую с жизнью травму в ходе движения электропоезда.

В городе Артеме на рабочем месте скончался оператор теплового пункта ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Оказать 62-летнему сотруднику своевременную помощь не удалось.

В Лесозаводске также произошел серьезный несчастный случай, однако дорожного рабочего, попавшего под колеса грузовика, смогли спасти. По сведениям ФППК, его отправили в медучреждение с серьезной травмой позвоночника.

Ведомство инициировало проверку по факту каждого из четырех инцидентов.